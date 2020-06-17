«Сама изящность»: Брухунова вышла на прогулку в джинсах клеш и блузе с рукавами-фонариками

Молодая супруга сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно — впервые за последние три месяца самоизоляции из-за коронавируса — побывала на своем рабочем месте. Девушка искренне радовалась тому, что, наконец, может вернуться к работе, по которой невероятно соскучилась.

Кроме того, девушка уже посетила салон красоты и вернула себе привычную стрижку и цвет волос. А еще Брухунова не перестала радовать подписчиков в Instagram своими модными нарядами. На этот раз супруга Петросяна позировала на прогулке в стильном аутфите сине-голубой гаммы. Она выбрала ультрамодные в этом сезоне джинсы клеш, светло-небесного оттенка рубашку с укороченными рукавами-фонариками, а также головной убор из денима. Интересный крой рубашки и бант-галстук добавили женственности образу, а романтичности придал букет ромашек, который Брухунова заботливо держит в руках.

«Так мне нравится это сочетание: голубого (синего) с белым…» — призналась модница.

Оценить look своей любимицы поспешили многие подписчицы. Они заметили, как безупречно составлен аутфит. Отдельного комплимента заслужил головной убор – многие отметили его оригинальность.

«Каждое ваше фото — это произведение искусства!!! Свой неповторимый стиль, женственность и Загадка», «мне очень нравится ваш стиль. Вы не похожи на других и в этом изюминка», «Стиль во всём, умница», «Элегантная Татьяна. Всегда великолепные головные уборы», «Блуза шикарна, и брючки и все остальное, сам образ подобран идеально!», «Сама изящность и элегантность» — написали в комментариях.

Кстати недавно Татьяна Брухунова призналась, что у нее нет персонального стилиста. Все свои модные аутфиты девушка собирает сама.