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«Как стильно!»: Бузова поддалась летнему тренду, выбрав розовые скинни с зеленым топом

Ранее об этой тенденции рассказывала Эвелина Хромченко.

«Как стильно!»: Бузова поддалась летнему тренду, выбрав розовые скинни с зеленым топом
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале рассказала о любопытном тренде этого лета. Оказалось, что в нынешнем сезоне модно сочетать розовые тона с зелеными.

Похоже, что Ольга Бузова учла советы эксперта моды, скомбинировав розовые джинсы скинни с топом зеленого цвета в его нефритовом оттенке. Рисунок на нем она поддержала маникюром и помадой. «Сладкая карамелька!», «Как стильно!», «Вау-эффект», — прокомментировали образ звезды ее фолловеры в Сети.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Отметим, что дизайнеры также рекомендуют любимый оттенок блондинок комбинировать с серым цветом, теплым голубым и другими тонами того же розового.

В числе самых актуальных оттенков розового Хромченко назвала цикломен. Кроме того, в этом сезоне актуален яркий оттенок синего, белый, желтый, охра. Понравится модницам и цвет «танго» или, как его еще называют, тон спелой хурмы.

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