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Звездный гость

Модные рукава и актуальный цвет: стилист объяснил привлекательность платья в стиле «кантри» Мерьем Узерли

Лариса Тимиряева высоко оценила аутфит любимой народом «Хюррем-султан».

Модные рукава и актуальный цвет: стилист объяснил привлекательность платья в стиле «кантри» Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Актриса Мерьем Узерли, полюбившаяся российской публике после выхода турецкого сериала «Великолепный век», обнародовала в Сети милую фотосессию в деревенском стиле. Ее образ в нежном хлопковом платье с декольте был воспринят поклонниками с восторгом.

Как оказалось, вкус публики полностью совпал с авторитетным мнением эксперта Teleprogramma.pro. Стилист Лариса Тимиряева обратила внимание на то, что платье соединило в себе сразу несколько трендов.

«Летний, комфортный образ в стиле «кантри».  Несмотря на кажущуюся простоту, образ продуманный, целостный и гармоничный, с учетом модных тенденций. Принт в мелкий цветочек, акцент на талии, объемный рукав фонарик – все это модные тренды наступившего лета.  Гармонично и цветовое сочетание цвета платья, волос и золотых украшений. Их всех объединяет желтый цвет. Легкая небрежность и натуральность в прическе, естественный макияж – все в едином природном деревенском стиле.  И, самое главное, образ ситуативный и един с природным антуражем», — прокомментировала Лариса.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия».  Профессионально подбирает персональный стиль, занимается шопинг-сопровождением, помогает клиентам ориентироваться в модных тенденциях.

Лариса Тимиряева. Фото
Лариса Тимиряева. Фото: из личного архива

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Звездный стильМерьем Узерлимода и стильНовости googleСериал "Великолепный век"тренды 2020
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