В косыночке: Водонаева вслед за Брухуновой выбрала образ babushka-style

Экс-звезда «Дома-2» позировала на набережной в Санкт-Петербурге в модном аутфите.

С завершением режима самоизоляции жизнь, кажется, начинает возвращаться в привычное русло. И многие селебрити стремятся сменить обстановку, отправляясь в небольшие, но приятные путешествия. Так поступила известная модель, экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева. Инстадива уехала в Северную столицу и уже провела там несколько дней.

Накануне Водонаева наслаждалась редкой солнечной погодой в Санкт-Петербурге, гуляя по его улицам и знаковым местам. На набережной одной из рек звезда Instagram позировала в ярком и оригинальном аутфите – леопардовых легинсах розового оттенка и розовой косынке а-ля babushka-style.

Не так давно другая известная модница, супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова демонстрировала свой look в этом стиле.

Кстати, совсем недавно Алена Водонаева восхитила большинство своих подписчиков в микроблоге ярким преображением. Телеведущая предстала перед объективом в синем парике под каре, и фанаты нашли этот образ невероятно стильным, заметив, что Водонаевой он очень идет.