«Роскошный круизный образ»: стилист посоветовала присмотреться дамам к Эмме Малининой

Эмма, жена народного артиста Александра Малинина, недавно засветилась на яхте в стильном черно-белом купальнике Chanel, восхитив стилиста Ларису Тимиряеву.

«Роскошный круизный образ в слитном купальнике на фоне моря. Эмма в великолепной форме, что и демонстрирует, но очень элегантно и изящно. У нее безупречный вкус, поэтому она никогда не позволяет себе перейти грань к вульгарности.

Беспроигрышная черно-белая гамма с белым кантом в классическом стиле Chanel в сочетании с черными солнечными очками классической формы. Четкие линии поддерживают классику образа, придавая ему сдержанность, не смотря на откровенность.

Все демонстрируется презентабельно и в этом помогают детали купальника. Завышенная талия визуально удлиняет ноги, а диагональные линии стройнят и вытягивают силуэт. В едином морском стиле и прическа с серф-локонами. Все стильно, достойно и просто красиво!» — прокомментировал эксперт для Teleprogramma.pro.

Безусловно, дамам стоит присмотреться к образам Эммы Малининой. Ведь даже в дерзком мини и «леденцовом стиле» (писали ранее) она в свои 58 лет выглядит великолепно.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Профессионально подбирает персональный стиль, занимается шопинг-сопровождением, помогает клиентам ориентироваться в модных тенденциях.