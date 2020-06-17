«С годами все краше»: Буланова в красивом «золотом платье» предстала перед подписчиками

Певица, которой в этом году исполнился 51 год, словно знает секрет вечной молодости.

Певица Татьяна Буланова, которой весной нынешнего года исполнился 51 год, в Instagram разместила снимок, на котором она изображена в красивом платье золотого цвета. Фотография получилась очень красивой и женственной, что отметили все подписчики звезды.

«Татьяна с годами становится все краше и интересней», «Золотая пора с ночи до утра», «Просто шикарная конфетка», — заметили в комментариях пользователи.

Отметим, что не так давно в жизни Татьяны Булановой были непростые времена. Она перенесла микроинсульт и оказалась в больнице. К счастью, ей удалось достаточно быстро восстановиться. Как отмечала звезда, сейчас она старается уделять своему здоровью повышенное внимание.

Добавим, что несколько лет назад Татьяна Буланова рассталась со своим супругом футболистом Владиславом Радимовым. Сейчас в ее жизни есть любимый мужчина, которого она скрывает от публики и посторонних глаз. Звезда отмечала, что мечтает еще раз выйти замуж.