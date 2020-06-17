«Моложе выгляжу и энергичнее»: Лазарева похвасталась экстремально короткой стрижкой

Татьяна Лазарева во время самоизоляции порядком устала ухаживать за своими волосами. И решилась на бьюти-эксперимент – телеведущая сделала экстремально короткую стрижку. Результатом опыта, а также впечатлениями звезда поделилась в личном блоге.

больше по теме В нюдовых тонах: Нетребко последовала совету Хромченко и примерила платье с разновеликим подолом Оперная певица отметилась на прогулке с мужем и друзьями.

Она призналась, что во время пандемии, когда были закрыты салоны красоты, вскрылась одна серьезная проблема – стали быстро отрастать седые корни. Кроме того, локоны начали быстро терять свое качество, становясь ломкими и безжизненными. «А еще уход, маски, всякие средства для укладки, да и сама укладка держится от силы два дня… Ужасно тяжелый труд», – посетовала артистка.

В итоге Татьяна решилась на кардинальный шаг и сделать не просто стрижку, а «под мальчика».

«Я себе с короткой стрижкой очень нравлюсь — моложе выгляжу, и энергичнее. Но почему-то в моей семье это всеми воспринимается не так позитивно, типа: «О, мама снова под мальчика подстриглась». Видимо, они во мне хотят видеть более мягкую, женственную, теплую натуру, с полудлинными волнистыми волосами», — пожаловалась Лазарева.

Тем не менее, экспериментом она осталась крайне довольна, заметив, что вместе с волосами она как будто состригла что-то лишнее в душе, какой-то психологический груз. Ну и плюс ко всему, уход за волосами теперь для нее ничего не стоит.