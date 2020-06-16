«Еду на свидание»: Ольга Бузова выбрала кружевное мини-платье телесного цвета и туфли-лодочки

Ольга Бузова не скрывает своего счастья. После трех лет неудачных поисков жениха она обрела любовь. Девушка признавалась, что искала себе не медийного мужчину, но в итоге ее сердце покорил блогер, что стало неожиданностью даже для нее самой. Теперь телеведущая живет с Давидом Манукяном. Он балует девушку дорогими подарками, устраивает сюрпризы и постоянно говорит комплименты. Звезды делятся моментами из жизни в соцсетях. И каждый месяц они празднуют годовщину со дня знакомства.

Но простые свидания тоже никто не отменял. Бузова провела очередной день на работе. В розовых джинсах и футболке с принтом она блистала на съемках тв-шоу. А вечером артистка переоделась и поспешила на встречу с возлюбленным. «Тот день, когда успела все, и даже больше запланированного, довольна собой, а теперь переодеваюсь в легкое платье, и еду на свидание с любимым», — похвасталась она.

Уже спустя несколько минут Ольга в кружевном мини-платье с эффектным декольте и рюшами бежала к машине. Наряд телесного цвета смотрелся пикантно и облегал ее точеную фигуру, а туфли-лодочки на шпильке дополнили романтичный аутфит. Она спешила на свидание с Давой. В машине она успела пожаловаться, что количество просмотров видео в Instagram больше нет. «А у меня там были миллионы, а теперь остались только лайки», — грустно заявила девушка.

Но возлюбленный, конечно, поднял ей настроение, одарил комплиментами, поцеловал и обнял. Тем временем поклонники обсуждали новый наряд Бузовой. Многие сошлись во мнении, что она выглядела очаровательно.