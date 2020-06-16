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Лера Кудрявцева
Звездный гость

«В прекрасной форме»: Кудрявцева примерила прозрачную рубашку из органзы с просвечивающим бюстгальтером

Телеведущая позволила себе определенную откровенность.

«В прекрасной форме»: Кудрявцева примерила прозрачную рубашку из органзы с просвечивающим бюстгальтером
Лера Кудрявцева/Фото: globallookpress.com

49-летняя Лера Кудрявцева примерила прозрачную рубашку из органзы с просвечивающим бюстгальтером. Зрители привыкли видеть телеведущую в более сдержанных образах — в студии программ Кудрявцева неизменно появляется в костюмах или платьях , прикрывающих колени и декольте. В домашних условиях Кудрявцева исповедует спортивный стиль.

Во вторник, 16 июня, Лера поделилась с фолловерами архивным снимком, на котором предстала в объемной прозрачной рубашке из органзы, украшенной белыми кружевами. Комплектом для верха послужила черная юбка-колокол в пол и черный удлиненный галстук на шее. Сквозь рубашку кокетливо просвечивал бюстгальтер телесного цвета.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева/Фото: https://www.instagram.com/leratv/

«Лера, вы в прекрасной форме», «Столбовая дворянка», «Красавишна», «Нежно и стильно», «Просто богиня», — похвалили фолловеры внешний вид знаменитости. Другим же сочетание пришлось не по душе. «Вам такое не к лицу», «Хороша, но не в такой тяжелой юбке», «Более нежный низ сюда хочется, что ли», — поразмышляли они.

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