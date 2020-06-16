«В нем выгляжу как девочка»: Утяшева показала платье, в котором «очаровала» Павла Волю

Ляйсан Утяшева почти 8 лет счастлива в браке с Павлом Волей. Многие отмечают, что резидент и ведущий Comedy Club сильно изменился, когда в его жизни появилась спортсменка. Она подарила ему двоих детей, о которых теперь юморист рассказывает со сцены много забавных историй. А гимнастка стала телеведущей. Недавно она смогла похудеть и сменила стиль. Теперь знаменитость часто участвует в фотосессиях и не пропускает модные показы.

больше по теме Ляйсан Утяшева с платиновыми локонами и в джинсовом комбинезоне отметилась на съемках Телеведущая поделилась кадрами, на которых предстала в смелом образе.

Недавно Ляйсан блеснула в нарядах от Александра Терехова. Даже на кухне она регулярно предстает, то в изящном платье, то в мини-юбке. Недавно же телеведущая вспомнила про первое свидание с будущим мужем и показала наряд, в котором тогда была. На фото девушка предстала в платье без рукавов с белым воротником. С помощью пояса она сделала акцент на талии. А рыжие сапоги на шпильке сочетались по цвету с сумочкой-конвертом.

«Фото из архива. Все мы в юности хотим выглядеть, как „женщина-вамп“, леди boss, но только позже начинаем понимать все… Совпадение ли? Это мамино любимое платье и как позже узнала у Павла, не потому что я пришла в нем на наше первое свидание, а именно потому что я в нем выгляжу, как девочка», — рассказала звезда.

Утяшева призналась, что хранит его 12 лет и иногда даже носит, но этот стиль для нее очень необычный. Поклонники восхитились нарядом и отметили, что с годами телеведущая только хорошеет. «Ляйсан, любое платье и теплый взгляд вам к лицу», «Сапоги и сумка ваще сочетаются с этим милым платьишком», «Невероятно грациозно и в то же время бесконечно нежно», «Неземная любовь», — прокомментировали пост подписчики.