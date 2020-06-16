«Красота во всем»: невестка Орбакайте блеснула загорелой фигурой, прикрывшись одеялом в поле

Алена Краснова и Никита Пресняков последний раз появлялись на красной дорожке в декабре прошлого года. Тогда они вместе посетили сеанс в кинотеатре, где показали концерт Аллы Пугачевой. Внук не мог пропустить такое событие, хоть обычно и сторонится публичности. А вот карантин супруги переждали на бывшей даче Примадонны. Поместье находится возле реки Истре. Им там так понравилось, что даже после завершения самоизоляции они остались там же, но уже разбавляют семейную идиллию встречами с друзьями, устраивают пикники и загорают.

Очередной день стал очень насыщенным для невестки Кристины Орбакайте. Девушка успела понянчиться с маленьким племянником и поужинать с мужем недалеко от поместья. А вечер она провела за любимым делом: позировала перед камерой. Алена устроила креативную съемку со своим любимым фотографом Настей Фед. Недавно она уже позировала перед ней в обнаженном виде, прикрывшись шляпой. Теперь жена Никиты принесла зеркало и одеяло в поле.

Сначала девушка показала фигуру в розовом кроп-топе и широких брюках. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Потом модель разделась и стала позировать лежа, прикрывшись одним одеялом. Она успела загореть, поэтому на ее спине остались следы от купальника. Рядом с ней были разбросаны цветы.

«Наше с Настей закулисье. Скоро будет много красоты», — подразнила она.

Поклонники пришли в восторг от бэкстейджа. Многие одарили комплиментами невестку Орбакайте. «Красотка», «Эстетика», «Ну обалдеть», «Жду красоту, закулисье отпад», «Красота во всем», — прокомментировали пост подписчики.