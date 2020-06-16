«Дачная романтика»: невестка Орбакайте устроила рыбный вечер с внуком Пугачевой

Алена Краснова счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Влюбленные обычно много путешествуют, но из-за пандемии коронавируса у них не было возможности уехать, поэтому они перебрались из своей столичной квартиры в поместье Аллы Пугачевой. Как известно, бабушка поручила внуку присмотреть за ее коттеджем. В последнее время молодые люди наслаждаются теплыми летними днями, поэтому встречаются с друзьями и загорают у Истры.

А накануне невестка Кристины Орбакайте понянчилась со своим племянником. Сами супруги пока не хотят заводить своих детей, но Алена прекрасно ладит с чужими малышами. А потом они вернулись в поместье Примадонны и устроили себе свидание. Они поужинали жареной рыбкой, установив столик у входа в дом на природе. Краснова запечатлела Никиту в футболке и с бокалом шампанского. Он послал ей воздушный поцелуй.

«Дачная романтика», — написала избранница внука Пугачевой.

Сын Орбакайте не любит публичность. Он создал свою рок-группу, а вот творчество своих знаменитых родственников не раз критиковал. Но ради возлюбленной Пресняков согласился, чтобы его свадьбу освещал один известный журнал. Правда, позже он признался, что ради свадьбы мечты, о которой грезила его девушка, он был готов на такие жертвы. Никита часто бывает в гостях у своего отца Владимира Преснякова и его жены Натальи Подольской. Заглядывает он и к маме.

Напомним, что супруги счастливы в браке уже три года. Они долгое время встречались пока Пресняков не сделал предложение возлюбленной в день ее рождения, 8 марта. Ранее он долго крутил роман с Аидой Калиевой, но спустя 4 года их отношения сошли на нет.