«Выглядите на миллион!»: 70-летняя Бабкина в брюках и жакете с пайетками появилась на публике

Надежда Бабкина недавно переболела коронавирусом. Около месяца она не появлялась на публике, когда находилась в больнице. Но в начале лета артистка вернулась на пост ведущей в шоу «Модный приговор» вместе с Александром Васильевым, который тоже болел пневмонией и лежал в больнице. Поклонники сразу отметили, что 70-летняя звезда постройнела и похорошела. Некоторые даже заподозрили, что она сделала пластику, но певица отметила, что из-за стресса, который перенес ее организм, она и похудела.

О всем произошедшем Бабкина рассказала в передаче «Судьба человека». В студии она появилась в элегантном наряде. Певица облачилась в широкие брюки, лимонную блузку и жакет с пайетками. В тон к блузке артистка подобрала кроссовки с желтыми полосками. Неизменная алая помада и объемные локоны завершили ее образ. Надежда Георгиевна побеседовала с Борисом Корчевниковым по душам.

А вот поклонники восхитились не только позитивным настроем певицы, но и ее фигурой. Другие оценили ее молодежный аутфит. «Надя! Вы мой идеал!!!», «Выглядите на миллион!», «Вы, как всегда, прекрасны!», «Прямо как девочка!», «Выглядите замечательно», «Красивущая», «Надежда Георгиевна модная, стильная», — прокомментировали пост подписчики. К слову, артистка не только нянчит внуков, но также строит отношения с молодым возлюбленным Евгением Гором. Бабкина рассказала, почему они не заводят общих детей и как она познакомилась с родными своего избранника.