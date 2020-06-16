Полина Гагарина в сверкающем платье-бюстье и на шпильках выступила в Нескучном саду

Полина Гагарина после карантина сразу вернулась к работе. Певица два месяца всецело посвящала себя дочери Мии. Ходят слухи, что отношения девушки с мужем Дмитрием Исхаковым изрядно испортились и они якобы не живут вместе, но эту информацию так никто и не подтвердил. А теперь артистка часто находится в разъездах или на съемках. Пока ее нет дома, за наследницей присматривает ее муж Дмитрий.

Недавно Полина съездила в Санкт-Петербург, а также выступила на Красной площади в День России. Несколько дней назад певице довелось принять участие в съемках интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Команда знатоков в финале серии летних игр проиграла телезрителям 4:6. Однако вечер им скрасила Гагарина, которая выступила в Нескучном саду со своим новым хитом «Небо в глазах».

На сцене перед охотничьим домом, где проходят съемки передачи, она предстала в элегантном черном платье-футляре с пайетками. Наряд без бретелек, который называется бюстье, подчеркнул хрупкую фигуру блондинки, а черные туфли на шпильке дополнили образ. Игроки одарили артистку аплодисментами. А поклонники восхитились тем, как звезда выглядит после карантина.

«Красотка», «Всегда круто поет», «Очень элегантно выглядит», «Хоть кто-то порадовал за игру — Полина в блестках», «Поля очень милая», — стали писать пользователи Сети.