«В дерзком стиле»: Рудковская в маленьком черном платье похвасталась длинными ногами

Несмотря на то что режим самоизоляции официально завершен, не все звезды торопятся выйти из него. Многие не торопятся сразу окунаться в докоронавирусную жизнь, а предпочитают делать это постепенно. Например, певица Алсу решила находиться в изоляции еще некоторое время, чтобы поберечь семью.

Вслед на Алсу Яна Рудковская, известный продюсер и супруга Евгения Плющенко, тоже предпочитает проявить бдительность. И как бы не хотелось выйти на променад по Москве, нарядившись во все самое стильное, светская львица предпочитает пока этого не делать. А предается воспоминаниям, как прогуливалась год назад по столичным улочкам. «А теперь ведь так не походишь уже нигде…» — сокрушается Рудковская.

Рудковская опубликовала видео, на котором эффектно дефилирует, будто по подиуму, по центру Москвы. Для выхода в свет инста-дива предпочла беспроигрышный образ — total look черного цвета: мини-платье, ободок, сумочка и туфли. Выбранный аутфит мы попросили прокомментировать имидж-стилиста, эксперта портала Teleprogramma.pro Ольгу Трофимову.

Имиджмейкер заметил, что подобные аутфиты вне времени и моды — они всегда будут на острие. Но черный цвет идет не всем, и чтобы его «приручить», нужно соблюдать некоторые рекомендации.

«На Яне маленькое черное платье в современном прочтении — с объемными рукавами в рюшах, и из ткани в складку. Образ она дополнила черной сумочкой Dior в дерзком стиле за счет цепи и серебряного оформления. Высокая прическа в пучке и черный ободок — такой образ получается очень легким, динамичным и острым.

Черный цвет подходит не любой девушке. Но для дневного наряда, который мы видим на Яне, он подходит более чем. Звездная блондинка предпочитает эту палитру, потому что ей близок стиль Chanel или Diorе. В конкретных модных домах черный цвет давно стал визитной карточкой. Он считается классическим, и эти бренды не отходят от него на протяжении многих десятилетий, хоть и бытует мнение, что черный цвет идет далеко не каждой.

Яна нам показала, как блондинке может идти черный в таком нестандартном наряде — я имею в виду сложносочиненную конструкцию платья в сочетании с дерзкими туфлями с имитацией носочков, и ободком», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.