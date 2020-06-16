«Это просто огонь!»: Ивлеева предстала перед поклонниками в мини-юбке

Обычно инстадива Рунета появляется перед поклонниками в брюках или джинсах.

Популярная телеведущая, актриса и YouTube-блогер Анастасия Ивлеева любит эпатировать публику. Девушка регулярно меняет имидж, шокируя фанатов необычными образами. Отдельного внимания заслуживают героини Ивлеевой, которых она играет в своих вайнах.

Но на этот раз девушка удивила и шокировала в хорошем смысле. Супруга рэпера Элджея предстала перед подписчиками в Instagram в мини-юбке. Обычно девушка предпочитает для выходов в свет джинсы или штаны.

Оказалось, что это пояс-баска, которым девушка приталила стильную брендовую удлиненную футболку. Более того, следуя законам многослойности, она надела микро-шорты. На руке блогера красовалась лаконичная сумка-багет. В качестве обуви инстадива выбрала белые кроссовки.

«Я в юбке», — сообщила Ивлеева подписчикам.

« Это прям WOW! Носите чаще!», «Настя, одевай юбки чаще, ты прям бомбезно в них смотришься!!!», «Ваууууу», «Самая красивая», «Круто», «Невероятная», «Это просто огонь!» — ответили ей поклонники.

А совсем недавно фанаты падали в обморок от восторга при виде своей любимицы с бирюзовым цветом волос. Ивлеева выбрала этот оттенок для съемок, и многие сошлись во мнении, что девушке он невероятно к лицу.