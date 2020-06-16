«Очень целеустремленная»: Глюкоза показала младшую модницу-дочку в джинсах и лимонном бомбере

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, недавно отметила свой день рождения. Певица счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. 16 июня они отпраздновали 14-ю годовщину со дня свадьбы. Пара обожает заниматься спортом и йогой вместе, поэтому в такой особенный день они поделились снимком, на котором показывали свою подготовку, гибкость и мастерство.

У супругов подрастают две дочери: восьмилетняя Вера и 13-летняя Лидия. Своих наследниц Глюкоза редко показывает общественности. Певица заботиться о детях и ради них пересмотрела рацион питания всей семьи. У одной из дочерей девушки аллергия на лактозу, поэтому она исключена из блюд. Также детям на праздники артистка устраивает вечеринки с шарами, аниматорами и сладостями. А накануне звезда запечатлела старшую наследницу в обновках.

Как оказалось, Вера — поклонница Джастина Бибера. Девочка предстала в трендовых широких джинсах, лимонном бомбере бренда американского певца и кепке с принтом. «Красота! Какая у тебя кепка классная!» — восхитилась певица. «Спасибо.. Ликина старая», — скромно ответила дочка Глюкозы. «Вера, доченька, очень целеустремленная девочка», — добавила артистка.

Поклонники восхитились юной модницей. Многие считают, что девочка не просто растет красавицей, но и копией своей мамы. А вот старшая наследница звезды почти догнала маму по росту и носит короткую стрижку.