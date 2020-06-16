По-домашнему: Водянова в вязаной юбке-плиссе и без макияжа устроила посиделки с сыном в своем саду

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей, но живет она уже много лет в Париже. Девушка смогла очаровать сына одного из самых богатых людей в мире. Она на протяжении 9 лет счастлива вместе с Антуаном Арно. Этим летом должна была состояться их свадьба. Модель планировала устроить пышное торжество, но из-за пандемии коронавируса ей пришлось отметить мероприятие.

Весь карантин Водянова провела с детьми в новом особняке, в который переехала зимой. Теперь у нее есть свой сад, где она любит загорать и читать книги. За время самоизоляции девушка научилась готовить и обнаружила, что ее старший сын Лукас — прекрасный повар. Всего у модели пятеро наследников. В последнее время Наталья почти не появляется на публике. Даже после снятия карантина она продолжает большую часть времени проводить дома.

Накануне знаменитость показала, как коротает дни. Она устроила в саду посиделки с сыном. На новом фото модель предстала в белоснежной рубашке и вязаной алой юбке-плиссе. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Водянова была без макияжа. Она что-то эмоционально обсуждала с 18-летним Лукасом, который ел мороженное. Рядом с девушкой на скамейке разместился ее питомец — британский кот.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что 38-летняя модель выглядит прекрасно после карантина. «Наталья, какой у вас чудесный котик!», «Как возможно выглядеть так молодо, в чем секрет, поделитесь», «Как одногодки смотритесь», «Как же ты хорошо выглядишь, молодец», «Какая изящная», — прокомментировали пост подписчики.