Леди в алом: Стеша Маликова прогулялась в широких джинсах и блузке с пышными рукавами

Дочка Дмитрия Маликова напомнила, что красный цвет могут носить только уверенные в себе девушки.

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей дочкой Стефанией. Девушка даже на карантине не сидела без дела. Она помогала родителям заботиться о маленьком брате Марке. Также студентка МГИМО за два месяца блеснула в разных нарядах и в итоге создала свою летнюю коллекцию платьев с помощью подруг. Теперь наследница артиста каждый день радует поклонников новыми образами. Она демонстрирует самые модные аутфиты лета.

Еще недавно Стеша то и дело предстала в ярких сарафанах и мини-платьях, которые подчеркивали ее стройные ноги. Но во время нестабильной погоды в Москве носить только платья сложно, поэтому девушка отшила еще и разные блузки. В одной из них она прогулялась накануне. Дочка Маликова выбрала широкие джинсы с высокой талией. Такие джинсы — главный тренд этого лета, по словам экспертов.

Девушка сочетала их с алой блузкой с пышными рукавами-буфами. Глубокое декольте и изящные пуговицы украсили верх наряда. Стеша собрала волосы в пучок. Черные босоножки и сумка через плечо дополнили летний аутфит.

«Говорят, что красный цвет могут носить только очень уверенные в себе девушки», — написала наследница певца.

Поклонникам яркий образ девушки пришелся по душе. Многие пришли в восторг от такого сочетания цветов. А сама Стеша прогулялась с подругами по Москве, отведала смузи и отправилась по делам.