«Бомбическая девочка»: дочка Барановской станцевала в брюках с лампасами и маминых туфлях

Юлия Барановская стала примером для многих женщин. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным она смогла построить карьеру на телевидении и одна воспитать троих детей. Теперь у телеведущей тысячи поклонников. Она много путешествует с наследниками. Ко всему прочему, 35-летняя девушка успевает следить за собой. На светских мероприятиях она блистает в элегантные платьях и часто зажигательно танцует на работе.

больше по теме «Красотка»: Юлия Барановская в белом платье с баской блеснула в свой день рождения Телеведущая поделилась кадрами с празднования своего юбилея.

Талант Юлии передался ее дочери Яне. 12-летняя девочка профессионально занимается танцами и уже побеждала в соревнованиях. Мама гордится своего наследницей. Ко всему прочему, дочка телеведущей растет хозяйственной и часто готовит завтрак на всю семью и помогает маме по хозяйству. Это выручало девушку во время карантина. Барановская накануне запечатлела Яну, которая устроила дома зажигательные танцы.

Девочка предстала в брюках с лампасами и белоснежных туфлях на каблуке. Она распустила волосы и стала ритмично двигаться. На фоне были слышны восторженные крики близких.

«И даже мои туфли на высоком каблуке, которые явно велики Янке на пару размеров, не являются моей кукле помехой для танцев», — рассказала Юлия.

Поклонники пришли в восторг от дочери звезды. Девочка получила множество комплиментов. Ко всему прочему, подписчики стали путать Яну с ее мамой. «Я вообще подумала, что это вы, Юль», «Вот и пришло то время, когда доченьку начали путать с мамой», «Какая классная», «У вас растет бомбическая деваха», «Прекрасная у вас девочка», «Талантище», «Юная красавица», — прокомментировали пост подписчики.