«Вырвались!»: Анна Нетребко в шифоновом платье-рубашке с мужем уехала из Вены

Анна Нетребко еще зимой не подозревала, что сможет провести дома три месяца. Карантин застал артистку в Вене, где она живет с семьей. Девушке было непривычно, сидеть дома, но она нашла, чем себя занять. Теперь в ее гардеробной, где есть коллекция женских шляпок и туфель, полный порядок. Успела она отточить и свои кулинарные способности, каждый день балуя родных изысканными блюдами.

А в мае Анна смогла посетить музеи и парки, так как самоизоляция в Австрии была снята. Оперная дива наслаждалась свободой, гуляя на природе и даже катаясь на аттракционах. За одно певица показала несколько летних образов. Для поклонников она давно стала иконой стиля. А накануне Нетребко впервые покинула свой дом за три месяца и отправилась на гастроли. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она села в машину и добралась до Дрездена. «Ну что? Вырвались!» — объявила она.

Уже к вечеру Анна добралась до отеля «Кемпински» с видом на старинные улочки города в Германии. Девушку поразил тот факт, что они были одни во всем здании, не считая персонала. Артистка надела маску, но при этом предстала без макияжа и укладки. Она показала фанатам свой номер. Затем Нетребко в черном шифоновом платье-рубашке прогулялась по улицам Дрездена. Она отметила, что гуляющих людей почти нет. Она вновь не стала краситься, а вот волосы собрала в изящный хвост.

До конца июня оперная дива даст 4 концерта в Германии, а затем продолжил путешествие. Поклонники отметили, что она похорошела. Многие оценили ее наряд и заявили, что без макияжа звезда выглядит еще моложе. Напомним, что артистке уже 48 лет.