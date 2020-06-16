«Очень кукольное»: Каменских в черном платье с цветочным принтом разочаровала дизайнера

Настя Каменских всегда обладала соблазнительными формами. Даже похудев к свадьбе девушка предпочла достигнуть просто подтянутого тела, а не модельных параметров. Певица любит подчеркивать женственные формы дерзкими нарядами. Она носит лосины, облегающие платья и кроп-топы. А с наступлением лета она все чаще стала отдавать предпочтение мини-шортам, в которых гуляет и устраивает катание на велосипеде.

Но став замужней девушкой, Настя все чаще надевает романтические наряды. Так, на днях она облачилась в черное шифоновое платье с цветочным принтом и пышными рукавами. Наряд с пикантным декольте и акцентом на талии подчеркнул фигуру артистки. Каменских станцевала, похваставшись гибкостью тела. Поклонникам милый образ пришелся по душе. «Хорошенькое платьице!», «Такая хорошенькая», «Как можно остаться такой худенькой на карантине!?», «Очаровательный наряд», — прокомментировали пост подписчики.

Оценил ее образ для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«Это платье не относится к тенденциям этого сезона. Но в целом оно идет нашей героине, смотрится на ней. Это платье больше с Октоберфест, нежели с журнальных страниц. Оно очень кукольное, театральное и даже сценическое. Единственное, что тут выигрышно — это принт. Цветочный орнамент каждый летний сезонны в моде, а вот фасон платья, не то чтобы не актуальный, рукава-фонарики время от времени снова входит в моду, а вот такой вырез припомнить в тенденциях лета я не могу. Если бы это был сарафан, то он перекликался бы с трендами, но в таком сочетании то к моде я эту вещь бы не отнес. В целом неплохо. Наверное, хотелось бы сочные оттенки добавить. Настя у нас зима, поэтому хочется добавить синий или голубовато-лазурный оттенок», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».