«Платье – бомба!»: Собчак впечатлила стилиста трендовым образом в деревенском стиле

Ксения Собчак славится своими смелыми экспериментами не только в жизни и работе, но и в одежде. Придерживаясь трендов, звезда нередко виртуозно подбирает детали гардероба, казалось бы, из разных стихий в один экстравагантный комплект.

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Так произошло и на этот раз: романтизм телеведущая решила «поженить» с рокерским направлением. А насколько удачно у нее это получилось Teleprogramma.pro рассказала стилист–имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Платье – бомба! В абсолютно деревенском стиле, но в невероятно модном прочтении. Это и красно-маковый цвет и принт, и отделка кружевом по нижнему краю платья. Плюс – невероятно женственный вырез на спине и рукава фонарики. Все это задает образу деревенскую простоту и изюминку, но, в то же время, невероятную элегантность и дольку романизма. Ксения утяжелила образ черной кожаной курткой-косухой со знаковой кошечкой и брутальными ботинками. Комплект смотрится невероятно эффектно и дерзко», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – более десяти лет.