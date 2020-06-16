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Звездный гость

«Диссонируют»: стилист посоветовала Михалковой надевать с красным нюдовую обувь

Лариса Тимиряева при этом оценила изящество образа Юлии.

«Диссонируют»: стилист посоветовала Михалковой надевать с красным нюдовую обувь
Юлия Михалкова. Фото https://www.instagram.com/mihalkova/

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова теперь звезда нового проекта  СТС. 15 июня на телеэкранах страны вышел первый выпуск детского КВН, где артистка выступила в качестве ведущей.

Любимица публики предстала в программе в тотальном красном образе, примерив приталенное платье и туфли на высоком каблуке.

«Неоднозначный образ в стиле lady like. Акцент на талии и изяществе силуэта. Пышная юбка, лаконичный крой, — все подчеркивает женственность, Но. Огненно-красный монохром в сочетании с красной помадой диссонируют со стилистикой образа.  Если бы обувь заменить на нюдовые лодочки или добавить белого цвета, чтобы переформатировать огненность красного в клубнично-красный, то было бы более гармонично стилистически», — прокомментировала стиль Юлии специально для Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия».  Профессионально подбирает персональный стиль, занимается шопинг-сопровождением, помогает клиентам ориентироваться в модных тенденциях.

Лариса Тимиряева. Фото
Лариса Тимиряева. Фото: из личного архива

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