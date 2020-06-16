Летние архивы: 71-летняя Пугачева облачилась в платье с открытыми плечами и юбкой из органзы

На одной из фан-страничек певицы появилось архивное летнее фото, которое сам Максим Галкин ранее публиковал в личном профиле. Перед объективом фотокамеры 71-летняя Алла Пугачева позировала в монохромном платье с открытыми плечами и юбкой из органзы. Дневной аутфит возлюбленной шоумена дополнили митенки и серебристые балетки. Особое внимание артистка уделила аксессуарам, отдав предпочтение подвеске. В отличие от своей супруги Максим Галкин выбрал контрастную белую цветовую гамму, примерив простую футболку и брюки прямого кроя.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль Примадонны отечественной эстрады. Так, историк моды уточнил, что он не может критиковать Аллу Борисовну. Хотя бы потому, что она стала любимицей миллионов. При этом соведущий Эвелины Хромченко подметил, что певица всегда старается выглядеть молодо. Искусствовед уточнил, что лично знаком с супругой Максима Галкина. И может сказать, что Пугачева произвела на него самое благоприятное впечатление, показав себя очень умной жениной, но скорее мягкой, чем властной, и даже немного застенчивой.

Напомним, что вместе с супругом Примадонна воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В одном из интервью Максим Галкин признался, что именно Алла стала инициатором появления общих детей. Певица понимала, что ее муж должен почувствовать себя отцом.