«Цвет одежды дает рефлексию»: Шейк подобрала коротенький лонгслив под цвет глаз

Ирина Шейк обнародовала в личном блоге фотографию в коротеньком лонгсливе зеленого цвета. Многие поклонники звезды заметили, насколько красиво он оттенил цвет ее глаз, которые стали еще выразительнее.

Бьютимэйкер-стилист Марина Корабель похвалила выбор звезды и заметила:

«Глаза стали еще ярче, так как цвет одежды всегда дает рефлексию на кожу и глаза. Также важно учитывать оттенок кожи. Например, если ее цвет теплый, то и одежда будет подходить более теплых тонов, а если у кожи холодный оттенок, то выбирайте наряды холодных или нейтральных тонов. Учтите и другой момент. Если вы — обладательница теплого оттенка кожи, это не значит, что холодные цвета вам совсем противопоказаны. Вы всегда можете использовать холодные — в нижней части, а ближе к лицу подбирать теплые. И наоборот».

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель – бьютимэйкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж, является соучредителем и руководителем сети женских клубов Women club, основала школу Korabelhairbeautyschool. Свою красоту ей доверяют многие отечественные звезды. В их числе: певица Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущие Алла Михеева и Марианна Максимовских, солистка группы Iowa и многие другие.