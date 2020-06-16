«Нравится укладка»: стилист пришел в восторг от необычного образа Пугачевой в клипе Лободы

В последнем клипе Светланы Лободы «Мой» засветились не только родственники звезды, но и сама Алла Пугачева. Согласно задумке автора ролика певица представляет собирательный образ женщины, которая любит, рожает детей, делает карьеру. Однако далеко не у всех есть такая подруга, как Примадонна…

Супруга Максима Галкина предстает на видео в ярком образе, примерив красное платье с открытым плечом и украсив голову черным бантом, ставшим уже фирменным для звезды. Его формы и размеры меняются, но он по-прежнему остается в гардеробе королевы российской эстрады. А вот прическа Пугачевой оказалась не самой привычной.

«Алла Борисовна с годами только хорошеет. Атласное красное платье с открытым плечом смотрится очень женственно и ярко, а такой крупный аксессуар как бант на голове делает образ экстравагантным и подчеркивает индивидуальность. А еще мне нравится укладка, несмотря что мы все привыкли к объемным прическам у Аллы, в данном случае она не перегружена объемом и укладочными средствами и поэтому смотрится современно и легко», — прокомментировала стиль Пугачевой в клипе бютимэйкер-стилист Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель – бютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool, экс-технолог американского бренда Revlon Professional. Работает с такими дизайнерами, как Blumarin, Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон. Свою красоту ей доверяют такие звезды, как Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa и многие другие.