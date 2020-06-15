«В одном стиле с мамой»: дочка Кети Топурии в платье из органзы позировала с необычным тортом

С завершением режима самоизоляции в Москве, кажется, вновь закипела жизнь в светских кругах. Пока границы с другими странами еще закрыты, звезды отдыхают на природе в Подмосковье. Так, Кети Топурия живет в загородном особняке с собственным участком. Именно там она решила устроить праздник в честь первого юбилея дочери Оливии. Певица устроила вечеринку в стиле мультфильма «Холодное сердце», позвала аниматоров и гостей.

Именинница первую часть праздника блистала в голубом платье. Она участвовала в конкурсах и позировала на фоне декораций. Потом малышка Оливия переоделась в пышное желтое платье и накинула косуху медового цвета. Пока дети веселились, Кети общалась с подругами. Она тоже принарядилась по такому случаю в черный сарафан и косуху оверсайз. Кульминацией вечера стал четырехъярусный торт с фигурками Эльф и ее сестры Анны. Необычный праздничный пирог украшала надпись с именем именинницы.

На фото мама и дочка позировали вместе на фоне главного десерта вечера. Поклонники принялись поздравлять Оливию. Многие отметили, что пятилетняя кроха — настоящая красавица. «Какая милота», «Она ваша копия», «Стильная принцесса», «В одном стиле с мамой одета! Это специально?», «Одно лицо — милашки», «Очень красивая девочка», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Кети не пожалела денег на праздник. В распоряжении именинницы был кенди-бар со свежими кексами и пирожными, а также установка для изготовления сладкой ваты. Когда девочка увидела аниматора в костюме медведя, то захотела оставить его себе, рассмешив маму. В завершении вечера девочка искупалась в цветном конфетти.