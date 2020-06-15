«Утренний арабеск»: Волочкова в боди и балетной пачке блеснула ножками в вертикальном шпагате

44-летняя Анастасия Волочкова не скрывает: она добилась больших высот только благодаря усердной работе над собой, многочасовым тренировкам у балетного станка, бесконечным репетициям и желанию совершенствоваться. Особую роль сыграл и трудоголизм экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова. Артистка была готова работать на износ ради результата. Своей любимой обувью Анастасия называет пуанты. С ними Волочкова не расстается с ранних лет.

В своем микроблоге балерина поделилась свежим снимком, позировав на садовом участке. Не секрет для многих, что Анастасия уже давно обосновалась за городом, поселившись в собственном особняке. Отвечая на критику хейтеров, артистка уточнила, что самостоятельно заработала на такой дом.

Стоит отметить, что Волочкова до сих пор пребывает в замечательной форме. Так, светская львица продемонстрировала вертикальный шпагат. При этом знаменитость отдала предпочтение сабо на массивной подошве. В качестве наряда Анастасия выбрала балетную пачку и облегающее боди.

«Утренний арабеск», — отметила Волочкова.

В одном из интервью балерина призналась, что не стала возражать против, когда ее четырнадцатилетняя дочка Ариадна захотела пожить с семьей своего отца бизнесмена Игоря Вдовина. Наследница артистки объясняла это тем, что так ей ближе добираться до школы. Ко всему прочему, девочка неплохо ладит с мачехой Еленой. Они вместе ходят за покупками и на премьерные показы фильмов. При этом Ариадна старается как можно чаще навещать и свою звездную маму в ее загородном особняке.