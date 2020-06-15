«Пока сын смотрит малышариков»: Саша Савельева позировала в тельняшке и джинсах клеш

Саша Савельева не скрывает, что с появлением ребенка ее жизнь изменилась. Год назад девушка стала мамой. Своему возлюбленному Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. У актера от прошлых отношений также есть взрослая дочка Анастасия. Осенью 2019 года супруги гуляли в Израиле на свадьбе девушки. А последние два месяца пара провела дома в самоизоляции. Артистка признавалась, что отпустила няню и сама стала заботиться о наследнике.

А на днях Саша вырвалась из повседневной рутины. Девушка побывала в салоне красоты своего друга Влада Лисовца и привела себя в порядок после карантина. Она обновила цвет волос и верну себе удлиненную челку. А потом певица улучшила момент, когда ее сын заснул, и показала снимки, сделанные в тот день. Она позировала в тельняшке и джинсах клеш. Ее образ дополнили крупные солнцезащитные очки. Наряд подчеркнул талию молодой артистки.

«Пока сын смотрит малышариков, я тут решила свежий пост выложить. Только подпись не придумала», — призналась звезда.

Поклонники стали обсуждать внешность 36-летней Савельевой. Многих поразило то, что она сохранила форму, пока сидела дома.

«Вы очень красивая!», «Все оттенки синего», «Не жарко вам?», «Какая красотка в тельняшке», «Красавица мама», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что певица никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру. Она часто отдает предпочтение не только облегающим платьям, но и шортам.