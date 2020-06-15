«Каждый день разная»: Бузова в платье-балахоне и с асимметричными кудрями приехала на съемку

Ольга Бузова в прозрачном платье-балахоне и с новой прической приехала на телестройку. 34-летняя телеведущая не устает удивлять публику новыми образами. Так, за день Ольга может кардинально изменить гардероб несколько раз, при этом стиль будет кардинально отличаться друг от друга.

Приятно удивила поклонников новая прическа, с которой телеведущая появилась в кадре на днях. Вместе со стилистами Ольга решила сделать себе объемные локоны с начесом, сменив, таким образом, привычное каре на что-то более нежное и необычное. Чтобы волосы смотрелись аккуратнее, Бузова зачесала их набок, создав дополнительную асимметрию.

Пришлось аудитории по вкусу и новое платье знаменитости. Ольга выбрала шифоновый балахон, но за счет рюшек на подоле образ стал кокетливым, а рукава-буффы напомнили о XVIII веке. В то время высокопоставленные дамы предпочитали выбирать платья с объемным декором на руках. Удорожают образ и вышитые тонкие вензеля под серебро по всему периметру.

Новая прическа и выбор платья стали наиболее удачными за последнее время. Сей факт подметили и многие подписчики Бузовой. «Каждый день разная», «Фантастическая», «Кудряшка Сью», «Солнышко заводное», «Перфекто», «Очень идут кучеряшки», — высказались они.