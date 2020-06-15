«Худенькая красотка»: Полина Гагарина в джинсах скинни устроила зажигательные танцы на улице

Полина Гагарина два месяца коротала время в загородном доме. Несмотря на слухи о разладе в отношениях с мужем Дмитрием Исхаковым, певица старается демонстрировать идиллию. Последний месяц она активно публикует фото и видео с подросшей дочкой Мией. А вот с супругом ее не видели уже давно. При этом сам Дмитрий утверждает, что они не разводятся. А последние несколько дней артистка активно выступает, стараясь вернуться к привычному ритму жизни.

На днях Полина блеснула на Красной площади. Она выступила на сцене в белоснежном платье в пол. А вот на улице девушка блеснула в желтом сарафане. Как оказалось, на кануне певица оказалась на природе. Среди деревьев на сцене она готовилась к очередному выступлению. При этом Гагарина успела снять несколько роликов, чтобы поделиться хорошим настроением с поклонниками. Певица в джинсах скинни, принтованной футболке и остроносых балетках устроила зажигательные танцы.

Наряд подчеркнул стройную фигуру Полины. Образ знаменитости многим поклонникам пришелся по душе. «Фигурка огонь», «Худенькая красотка», «Ты отпад», «Ну очень худенькая, пора уже покушать», «Как вы после родов восстановились? Такая крутая», — прокомментировали кадры подписчики.

Напомним, что Полина ранее обладала пышными формами. Она смогла заметно похудеть. А после вторых родов певица вновь вернулась в форму за считанные месяцы.