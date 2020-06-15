«Вся в маму»: Кети Топурия запечатлела дочку-именинницу в лосинах и принтованном джемпере

Кети Топурия не раз признавалась, что хочет стать многодетной мамой. Девушка мечтает о трех наследниках. Пока у певицы подрастает лишь одна дочка Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Девочка весь карантин провела с мамой и новым возлюбленным звезды, Львом Деньговым. Кроха стала блогером и с помощью родительницы стала записывать ролики для сверстников о том, чем себя можно занять дома.

А 15 июня наследница Кети отметила день рождения. Певица поздравила ее в соцсети. Она также опубликовала в аккаунте именинницы новые снимки дочки. Оливия позировала на улице в лосинах и джемпере с принтом в виде Микки Мауса. Пышная шевелюра была украшена пудровым ободком. На трех снимках девочка показала несколько вариаций эмоций.

«Сегодня тебе 5 лет. И ты моя самая большая любовь. Будь счастлива моя девочка, я всегда рядом», — заявила Топурия.

Поклонники тоже поздравили наследницу звезды. У Оливии появилось множество поклонников за последнее время, так как девочка растет модницей, как мама. «Уникальной красоты ребенок», «Кудри шикарные», «Ливи — красавица!! Вся в маму», «Ну какая артистичная Оливия», «Классная», — прокомментировали пост подписчики.