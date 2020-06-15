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«Худенькая и длинноногая»: Рогов объяснил, как с помощью джинсов скорректировать фигуру

Главное – правильно подобрать модель.

«Худенькая и длинноногая»: Рогов объяснил, как с помощью джинсов скорректировать фигуру
Александр Рогов. Кадр из программы "Рогов в городе"

Александр Рогов с помощью «правильных» брюк скорректировал фигуру героини своего шоу «Рогов в городе» (СТС). Специально для Вероники он приобрел брюки «бойфренд», которые безжалостно обрезал, превратив их в кюлоты. Благодаря этой хитрости обнажились стройные щиколотки девушки.

Кроме того, модель брюк имела завышенную талию, за счет чего удлиняла ноги. А их свободный крой скрывал погрешности фигуры в области бедер. Джинсы стилист укомплектовал белой футболкой, сапогами-чулками и косухой. Куртка дополнительно скрадывала лишние объемы по бокам, а облегающая обувь делала акцент на тонких местах ног. Все эти хитрости сотворили чудо — девушка стала казаться намного стройнее.

Кадр из «Рогов в городе»/ СТС. Фото
Кадр из «Рогов в городе»/ СТС

«Офигеть! Я никогда бы не догадалась купить такие штаны. На мне все так просторно, как будто я худенькая и длинноногая», — восхитилась произведенным эффектом Вероника.

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