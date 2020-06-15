«Худенькая и длинноногая»: Рогов объяснил, как с помощью джинсов скорректировать фигуру

Александр Рогов с помощью «правильных» брюк скорректировал фигуру героини своего шоу «Рогов в городе» (СТС). Специально для Вероники он приобрел брюки «бойфренд», которые безжалостно обрезал, превратив их в кюлоты. Благодаря этой хитрости обнажились стройные щиколотки девушки.

Кроме того, модель брюк имела завышенную талию, за счет чего удлиняла ноги. А их свободный крой скрывал погрешности фигуры в области бедер. Джинсы стилист укомплектовал белой футболкой, сапогами-чулками и косухой. Куртка дополнительно скрадывала лишние объемы по бокам, а облегающая обувь делала акцент на тонких местах ног. Все эти хитрости сотворили чудо — девушка стала казаться намного стройнее.