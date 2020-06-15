«К лету готова»: Алсу в оливковой блузе подчеркнула фигуру мини-шортами с высокой посадкой

36-летняя Алсу пополнила гардероб обновками к лету. Так, знаменитость устроила дома импровизированную фотосессию, продемонстрировав свои покупки верным почитателям. На первом снимке возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова позировала в оливковой блузке и джинсовых мини-шортах с высокой посадкой. А на втором фото поп-дива предстала в белой рубашке на выпуск. Артистка отдала предпочтение приталенному фасону шорт, подчеркнув тем самым свою фигуру. Ранее в беседе с поклонниками певица призналась, что от природы имеет хорошие данные там, где речь заходит о стройности. При этом Алсу не стала скрывать, что после рождения троих детей немного подрастеряла форму.

«К лету готова!» — отметила певица.

Возлюбленная Яна Абрамова уточнила, что за время самоизоляции она не посещала парикмахера, обходясь без салонов красоты. За два месяца локоны артистки заметно отрасли и посветлели. Еще зимой певица перекрасилась в брюнетку. Сейчас же цвет ее волос близок к более натуральному шоколадному оттенку. Даже на «карантинных» каникулах поп-дива старалась следить за собой. Так, Алсу не забывала накладывать макияж и примеряла дизайнерские вещи. По словам певицы, ей хотелось выглядеть красиво и элегантно. А для этого, как говорит артистка, не нужен особый повод.

Вместе с мужем Яном Абрамовым певица воспитывает троих детей: тринадцатилетняя Сафина растет очень скромной и спокойной, в то время как одиннадцатилетняя Микелла любит привлекать к себе внимание. Говоря о различии между дочерьми, Алсу уточнила, что ее девочки всегда слушаются отца, считая его мнение авторитетным. Не так давно певица поделилась редким снимком, на котором она позировала с трехлетним сыном Рафаэлем на руках. Алсу объяснила, почему так долго скрывала ребенка от широкой публики. Возлюбленная Яна Абрамова напомнила, что и своих старших дочерей они с супругом вывели в свет только после того, как им исполнилось по пять лет.