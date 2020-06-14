По-летнему: Эмма Малинина с пучком на голове и в васильковой тунике позировала на яхте

58-летняя Эмма Малинина подарила своему избраннику двойняшек: сына Фрола и дочку Устинью. Еще до знакомства с будущем мужем возлюбленная народного артиста России состояла в серьезных отношениях и воспитывала старшего наследника. Александр Малинин не только усыновил Антона, но и дал первенцу жены свою фамилию. Музыкант никогда не делил внимание и заботу между собственными отпрысками и пасынком. Ко всем детям он старался относиться с равной любовью.

В беседе с поклонниками певец признался, что познакомившись с Эммой, он сразу понял — она родит ему детей. Однако на протяжении двенадцати лет супруги не торопились обзаводиться наследниками. Возлюбленная артиста искренне полагала, что Александр Николаевич должен сам принять это решение. А рожать исключительно для себя или же навязывать мужу отцовство она не хотела.

Став матерью двойняшек, Эмма не переставала удивляться тому, с какой нежностью ее возлюбленный отнесся к появлению сына и дочери. Александр мог самостоятельно купать, пеленать, кормить и даже укладывать детей спать. На тот момент старшие наследники супругов уже выросли и стали самостоятельными. У Малинина есть сын Никита от бывшей избранницы Инны Курочкиной.

И сейчас каждую свободную минуту Эмма старается проводить дома с детьми и мужем. При этом супруги находят время и на активный отдых. Так, в своем микроблоге возлюбленная артиста поделилась свежим снимком. Малинина позировала на яхте за накрытым столом с различными закусками: блюдами с сыром, фруктами и выпечкой. Для прогулки супруга музыканта примерила васильковую тунику, собрав белокурые локоны в пучок на затылке. Образ возлюбленной певца дополнили очки в модной пластиковой оправе.