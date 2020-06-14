«Затмила бы бывших подружек Никиты»: невестка Орбакайте в мини-бикини сверкнула тонкой талией

Ни для кого не секрет, что высшее образование внук Примадонны отечественной эстрады получал в Штатах. Юноша не хотел сидеть на шее у именитых родственников и подрабатывал в баре во время учебы. Таким образом, Никита Пресняков самостоятельно зарабатывал себе на карманные расходы, проявляя ответственность и бережливость. В Нью-Йорке старший сын Кристины Орбакайте познакомился с Аидой Калиевой. Девушка даже не подозревала, что ее молодой человек приходится внуком Алле Пугачевой. Солист группы Multiverse состоял в длительных отношениях со своей пассией. Однако до алтаря дело так и не дошло. Никита и его девушка решили расстаться, но остались при этом хорошими друзьями.

Вскоре Пресняков познакомился со своей будущей женой — моделью Аленой Красновой. Эффектная блондинка не только увлекла сына Кристины Орбакайте, но и добилась от него предложения руки и сердца. При этом девушка не стала скрывать: она не могла и представить, что Никита захочет видеть ее в качестве своей невесты. Молодожены сыграли свадьбу в июле 2017 года.

На одной из фан-страничек Алены Красновой появилось архивное летнее фото, которое сама модель ранее публиковала в личном профиле. Этот снимок был сделан на Бали. Перед объективом фотокамеры супруга Никиты Преснякова предстала в мини-бикини, отдав предпочтение нюдовой палитре. Невестка Орбакайте похвасталась бронзовым загаром и блеснула точеной талией.