Папина кокетка: Лиза Галкина с распущенными волосами и в розовом сарафане станцевала на брусчатке

Максим Галкин не скрывает, что их с Аллой дочка растет очень артистичным ребенком. Лизе нравится участвовать в дефиле. Малышка не испытывает никакого стеснения, оказываясь на подиуме в качестве модели. Примадонна отечественного шоу-бизнеса хоть и возражала против затеи мужа с публикацией снимков и видеороликов их общих детей в Instagram, но не стала отказывать Галине Юдашкиной, когда та пригласила Лизу продемонстрировать наряды из ее коллекции на одном из светских мероприятий.

На показах мод вместе с дочерью Аллы Пугачевой также появлялись и дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова: сын Мартин и дочка Алла-Виктория. Кроме того, в дефиле участвовали пятилетняя Надя Пескова и сын Яны Рудковской — Саша Плющенко. По словам наследницы Валентина Юдашкина, ее маленькие звездочки ничем не отличаются от взрослых профессиональных моделей.

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появился архивный видеоролик, который ранее в личном профиле уже публиковал Максим Галкин. Дочка певицы исполнила танец на брусчатке во время прогулки. Перед объективом камеры малышка позировала с распущенными волосами и в розовом сарафане стиля оверсайз.

Примечательно, что Лизу абсолютно не смутило присутствие посторонних людей. Кроха исполнила свой импровизированный танец, продемонстрировав несколько хореографических па. В одном из интервью Аллы Пугачева призналась, что пока не думала над тем, какую профессию в будущем выберут для себя ее младшие дети. Ко всему прочему, Примадонна уточнила, что не подпускает малышей к компьютеру, считая, что двойняшки должны черпать всю информацию из семьи.