Стиль во всем: Высоцкая подчеркнула осиную талию трендовым платьем-халатом

Юлия Высоцкая отметилась на своем YouTube-шоу «Сладкое-соленое» в актуальном платье-халате, которое отлично подчеркивало ее стройную фигуру.

Недавно звезда в эфире другой интернет-программы под названием «Мне это нравится» рассуждала о халатах в женском гардеробе. По ее мнению, это невероятно удобная вещь, которая может спасти женщину в любой ситуации. И в самом деле, в последнее время их можно встретить, как в домашнем гардеробе женщин, так и в повседневном и даже праздничном.

Накануне звезда не постеснялась предстать перед своими поклонниками в Instagram в банном белом халатике, очаровав естественной красотой многих фолловеров. А теперь жена Андрея Кончаловского появилась на кулинарном шоу в платье-халате, в котором не грех выйти в свет. Элегантный черный наряд с легким изумрудным принтом оттенял светлую кожу и волосы звезды. А приталенная модель и пояс делали акцент на тонкой талии артистки.

Отметим, что поклонников Юлии также порадовал рецепт блюда, который она дала в рамках шоу. Звезда предложила побаловать себя нежнейшим паштетом из куриной печени.