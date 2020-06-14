Леди в белом: Алсу подчеркнула фигуру силуэтным платьем-карандашом с бахромой 

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 36-летней певицы. Так, историк моды подметил, что возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова чтит традиции своего народа, и это видно. Ее наряды нельзя назвать вульгарными или вызывающими.

Алсу прекрасно понимает, что между одеждой и телом должна быть определенная дистанция. Поп-исполнительница отдает предпочтение расклешенным брюкам, костюмам в стиле оверсайз. При этом в ее гардеробе есть место для элегантных облегающих вечерних туалетов. Как говорит искусствовед, певица всегда выглядит очень ухоженно и стильно.

На одной из фан-страничек Алсу появилось фото, которое сама поп-дива уже публиковала в личном профиле. Возлюбленная Яна Абрамова позировала на балконе, представ перед объективом фотокамеры в монохромном вечернем наряде. Певица подчеркнула фигуру силуэтным платьем-карандашом длиной ниже колен. Дизайнерский туалет артистки дополнила бахрома и роспись по ткани в виде принта. К платью певица подобрала босоножки на шпильке.

В одном из интервью Алсу призналась, что когда она поближе познакомилась с будущим мужем, то сразу поняла, что он станет отцом ее детей. Так и получилось. Вместе с Яном Абрамовым певица воспитывает тринадцатилетнюю дочку Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля.