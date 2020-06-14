Летние архивы: Лиза Галкина в сарафане из органзы с принтом в виде вышивки позировала с мамой

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появился кадр из видеоролика, который ранее в личном профиле публиковал муж Примадонны отечественной эстрады — шоумен Максим Галкин. Перед объективом камеры дочка Аллы Борисовны предстала в белом сарафане из органзы с принтом в виде вышивки. Образ малышки дополнили сандалии на плоской подошве, сумочка-клатч и ободок с бантом. Лиза позировала вместе с именитой мамой, которая отдала предпочтение джинсам скинни и блузке оверсайз с открытыми плечами. Компанию им составили и другие члены семьи: Максим Галкин, Гарри, Кристина Орбакайте и внучка Пугачевой — Клавдия.

К слову, большую часть времени восьмилетняя дочка Кристины Орбакайте проводит с родителями в Майами. Младшая сестренка Никиты Преснякова учится во втором классе. Однако на каникулах наследница певицы навещает звездную бабушку.

71-летняя Алла Пугачева уже давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь. Муж артистки не скрывает, что с виду их особняк больше напоминает замок. В доме Примадонны много комнат и ни одна из них не пустует, супруги пользуются даже кладовкой.

Так, Максим подметил, что когда к ним в гости приезжает Кристина Орбакайте со всей семьей, для каждого они могут выделить отдельную спальню. Шестилетние двойняшки Гарри и Лиза неплохо ладят о своей племянницей, которая старше их всего на полтора года. Малыши часто играют в компании с Клавдией, когда она приезжает к ним в гости.