Домашний look: Макаров запечатлел 49-летнюю Леру Кудрявцеву в леопардовом костюме

Телеведущая проиграла хоккеисту в карты, поэтому ей пришлось бегать вокруг своего дома. Но вскоре она отыгралась.

Лера Кудрявцева живет в загородном доме с молодым мужем Игорем Макаровым. Влюбленные растят дочку Марию. Годовалая девочка уже хорошо бегает, любит смотреть мультфильмы и помогать папе. Поклонники отмечают, что она уже становится модницей, как мама. Телеведущая не любит жару, но в летние дни стала больше времени проводить на лужайке возле дома. Там в беседке она коротает вечера с мужем, играя в карты.

Накануне Макаров проиграл жене, поэтому она запечатлела его в трусах. А теперь хоккеист отыгрался. Он опубликовал кадры, на которых его возлюбленная бегает вокруг дома. Спортсмен запечатлел жену в леопардовом домашнем костюме и песочном кардигане. Лера усиленно старалась, чтобы как можно быстрее пробежать пять кругов.

«Давай, давай! Один есть, еще четыре», — подбадривал ее Игорь. «Дурак совсем», — успела ответить ему телеведущая, когда увидела мужа с камерой.

Но спустя час Кудрявцева вновь победила. Она решила не придумывать оригинальное наказание и отправила хоккеиста тоже бегать вокруг дома, только 10 кругов. Макаров не стал ерничать, но на 9 круге его силы иссякли и он заявил, что больше играть с супругой не будет. К слову, перед марафоном он успел провести время с дочкой. Мария смотрела мультики, но спортсмен уговорил наследницу подарить ему поцелуй. Кроха с деловым видом чмокнула его.