«Потрясающий наряд»: Нетребко в брюках-дудочках и приталенной тунике позировала с мужем

Оперная дива с радостью сообщила о возобновлении концертов. Поклонники были поражены тому, как похорошела артистка.

Анна Нетребко была ошеломлена, когда начался карантин. Она даже не представляла, что два месяца проведет в своей квартире в Вене без концертов и постоянных поездок по миру. Артистка смогла провести время с сыном Тьяго, а также своим мужем Юсифом Эйвазовым. Она усовершенствовала кулинарные навыки и навела порядок в гардеробной. А в мае, когда самоизоляция была отменена в Австрии, певица стала много гулять, активно посещая парки и музеи.

А самое главное, Анна возобновила репетиции. Поклонники, которые успели соскучиться по броским нарядам оперной дивы, теперь следят за тем, что она носит. Артистка уже похвасталась новыми туфлями и блеснула загаром в эффектном мини-платье. А 13 июня, когда прошло три месяца с тех пор, как она не поднималась на сцену перед зрителями, Нетребко объявила о старте летнего сезона и поделилась новым расписанием концертов.

Уже через неделю она приступит к работе. А на фото для объявления, певица предстала со своим мужем. Очень часто они выступают вместе. В кадре оперная дива позировала в брюках-дудочках орехово-коричневого цвета и приталенной тунике с узорами и глубоким декольте. А с помощью кушака она сделала акцент на талии. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

Поклонники обрадовались хорошей новости, а также одарили комплиментами Нетребко. «Ура! Круто! Поздравляю! И какая классная фотка!», «Потрясающий наряд, Анна!», «Выглядите потрясающе, карантин пошел на пользу», «Look потрясный, если что», «Какая вы потрясающая», «Вы прямо восточная женщина», — прокомментировали пост подписчики.