Валентин и Марина Юдашкины живут в загородном доме. Именно там они пережили два месяца карантина. Первое время им скрашивали вечера внуки, так как у пары гостила их дочка Галина с детьми. Но в мае девушка уехала в Гонконг, где работает не первый год. Сам модельер, к слову, не терял время даже в самоизоляции. Он работал над новой коллекцией одежды, придумывая эскизы, а жена его баловала домашними блюдами.

Пока Галина нежится на пляже в Китае с детьми, ее родители впервые за долгое время вышли в свет. Валентин предстал в брюках песочного цвета с отворотом, белая футболка, а также жилетка и мокасины в тон дополнили образ. Его супруга оделась с возлюбленным в одном стиле. Она была в белых широких брюках и блузке оверсайз. Чета Юдашкиных поздравила всех с Днем России в соцсети.

Поклонники восхитились парой. Одним заметили, что в 61 год Марина может похвастаться стройной фигурой. Другие отметили, что модельер, который несколько лет назад сообщил, что борется с раком, выглядит посвежевшим и отдохнувшим. «Когда можно меняться одеждой с женой — практично», «Укороченные брюки — класс», «Отличная семейная пара!», «Комфорт и стиль», «Красивая пара», «На вас всегда приятно смотреть», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Юдашкин в последний раз выходил в свет в Париже в начале марта. Потом он также успел представить свое шоу в Кремле. А вот из-за карантина другие показы маэстро отменили.