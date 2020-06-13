С мехами на плечах: Волочкова в мини-платье с рюшами и на каблуках пришла в спортзал

Анастасия Волочкова продолжает быть одной из самых известных балерин и бывших солисток Большого театра. Год назад она представила публике новое шоу. Тогда девушка так усердно тренировалась, что смогла похудеть. Также она пересмотрела свое питание, чтобы поддерживать форму. И даже за два месяца карантина артистка нисколько не поправилась. Она коротала время со своим таинственным возлюбленным, с которым в этом году хочет сыграть свадьбу.

Но на днях в Москве был снят режим самоизоляции, поэтому Волочкова стала выходить в свет. Сначала она прокатилась на своем «Майбахе» и прошлась по городу в платье макси. А в выходной балерина сначала появилась в магазине цветов, после чего отправилась в спортзал. Она предстала в белом мини-платье с рюшами и в обуви на каблуке с впечатляющей платформой. Завершила ее образ меховая накидка.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и позволил оголить ноги. Поклонники поразились худобе звезды, а ее ноги назвали тростинками. Сама артистка кажется довольна тем, как выглядит. Она показала зал, где проводит тренировки, маленькой девочке. Скорее всего, это юная артистка — партнерша Анастасии по шоу. Добавим, что и раньше образы балерины не у всех вызывали восторг, а Ксения Собчак, когда побывала в гостях у артистки, подвергла ее гардероб критике.

Напомним, даже на карантин Волочкова усердно тренировалась. Печалило девушку лишь то, что с ней больше не живет ее дочка Ариадна. Девочка стала часто ссорится с мамой, поэтому решила временно перебраться к отцу и мачехе.