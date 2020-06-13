«Малышка на миллион»: Клава Кока отправилась на свидание в трендовой джинсовке с пестрыми джоггерами

Сама 23-летняя блогер намекнула, что в таком виде собралась на встречу с тайным воздыхателем.

23-летняя Клава Кока выгуляла трендовую джинсовку с пестрыми джоггерами. Блогер-миллионник и напарница Моргенштерна по клипу «Мне ***» просто обожает вещи из денима – так, в гардеробе молодой исполнительницы есть, как минимум, три джинсовки разного типа – укороченная, разноцветная и традиционная. На интервью Кока также предпочитает наряжаться в свободные джинсы с дырками на коленях, оставляя простор для фантазии в случае с верхом.

На этот раз Клава выбрала для выхода пеструю куртку из денима, выкрашенную в цвет фуксия. Комплектом к ней стала розовая сумка-«мешок» и специфичные джоггеры с молодежным рисунком. Судя по снимку, эксцентричная Кока в подобном «прикиде» чувствует себя еще более уверенно, чем обычно.

«Пошла на свидание со своим крашем. Как думаете, кто он?», — заинтриговала она.

Ранее Кока долгое время скрывала от публики своего возлюбленного. В свое время участницу лейбла Black Star связывали с Егором Кридом и Алишером Моргенштерном, а сейчас мечтают увидеть в компании NILETTO. Ранее же сама Клава намекнула – в ее жизни есть мужчина, но не настолько известный, как вышеперечисленные кандидатуры. Некоторые поклонники и вовсе поспешили предположить, что речь идет о блогере Диме Гордее.

Яркий внешний вид Клавы вызвал эмоции у комментирующих. «Малышка на миллион», «Детка, ты просто космос», «Бросай всех, сходись с Алишером», «Ох какая! Цвет настроения – малиновый?», «Не дама, а огнище», — захвалили Коку они.