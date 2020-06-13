«В обуви взгромоздилась»: Рудковская в черном мини-платье устроила танцы на обеденном столе

Яна Рудковская на карантине всерьез взялась за свой аккаунт в Instagram. Она стала разыгрывать деньги и вещи, чтобы привлечь подписчиков. Ко всему прочему, продюсер научилась снимать забавные видео. Пока Евгений Плющенко был дома, он часто составлял компанию блондинке. они разыгрывали сценки и танцевали в паре. Также девушка привлекала к съемкам своего сына Сашу Плющенко. Но самоизоляция завершилась, поэтому фигурист у ехал на сборы. Теперь Яна сама снимает ролики.

больше по теме Яна Рудковская в черном платье и жилетке Louis Vuitton оголила ноги на фоне своего особняка Светская львица впечатлила поклонников своим образом.

Недавно партнером светской львицы стал «пухляш» из клипа Little Big. Он показал ей, как нужно танцевать. К слову, поклонники не раз называли продюсера «деревянной». Но для Рудковской соцсети еще и способ похвастаться нарядом. Так на новом видео она предстала в черном мини-платье с длинными рукавами. К наряду она подобрала босоножки на шпильке. В таком виде звезда залезла на свой обеденный стол и устроила танцы.

«Немного пошалили с командой, пока Евгений на спортивных сборах в Кисловодске. Я бы на такой exotic experience вряд ли решилась сама. Ну, кто следующий повторит, ааааааа? Кто в теме Tik Tok , тот поймет. P.S. Стол был накрыт тонкой и прозрачной пленкой, не переживайте за него, прошу», — написала она.

Яна хотела вызвать восторг, но поклонники обрушились на девушку с критикой. «По столу ногами — капец», «Как можно ходить по столу в обуви?», «Это грех — ходить по столу!», «Перебор», «В обуви взгромоздилась», «Остановитесь уже», «На Лабутенах можно», «Это не танцпол!» — прокомментировали пост подписчики.