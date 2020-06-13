«В обуви взгромоздилась»: Рудковская в черном мини-платье устроила танцы на обеденном столе

Яна Рудковская на карантине всерьез взялась за свой аккаунт в Instagram. Она стала разыгрывать деньги и вещи, чтобы привлечь подписчиков. Ко всему прочему, продюсер научилась снимать забавные видео. Пока Евгений Плющенко был дома, он часто составлял компанию блондинке. они разыгрывали сценки и танцевали в паре. Также девушка привлекала к съемкам своего сына Сашу Плющенко. Но самоизоляция завершилась, поэтому фигурист у ехал на сборы. Теперь Яна сама снимает ролики.
Недавно партнером светской львицы стал «пухляш» из клипа Little Big. Он показал ей, как нужно танцевать. К слову, поклонники не раз называли продюсера «деревянной». Но для Рудковской соцсети еще и способ похвастаться нарядом. Так на новом видео она предстала в черном мини-платье с длинными рукавами. К наряду она подобрала босоножки на шпильке. В таком виде звезда залезла на свой обеденный стол и устроила танцы.
«Немного пошалили с командой, пока Евгений на спортивных сборах в Кисловодске. Я бы на такой exotic experience вряд ли решилась сама. Ну, кто следующий повторит, ааааааа? Кто в теме Tik Tok , тот поймет. P.S. Стол был накрыт тонкой и прозрачной пленкой, не переживайте за него, прошу», — написала она.
Яна хотела вызвать восторг, но поклонники обрушились на девушку с критикой. «По столу ногами — капец», «Как можно ходить по столу в обуви?», «Это грех — ходить по столу!», «Перебор», «В обуви взгромоздилась», «Остановитесь уже», «На Лабутенах можно», «Это не танцпол!» — прокомментировали пост подписчики.