С акцентом на талии: Виктория Лопырева блеснула фигурой в эффектном белом купальнике

Виктория Лопырева не скрывает, что путешествия приносят ей радость. Поэтому даже вскоре после родов она объездила почти всю Европу. А погостив немного в Москве у близких, тайно расписавшись в ЗАГСе с Игорем Булатовым, блондинка отправилась в Дубай. Именно там она переждала карантин и теперь наслаждается солнцем и морем, пока другие только мечтают об отдыхе за границей.

Если раньше целыми днями Виктория коротала время с сыном Марком Лео, то теперь гуляет с друзьями и мужем. Недавно она успела покататься на яхте и отметиться в ресторане. Каждый раз модель хвастается новыми образами. А очередной вечер она провела на пляже с супругом. На закате она устроила фотосессию. Лопырева позировала в эффектном белом купальнике с гороховым принтом и широким поясом.

Девушка красовалась на побережье, демонстрируя фигуру со всех сторон. Поклонники и раньше отмечали, что после родов Виктория похорошела. На этот раз многие заметили, что фигура блондинки изменилась. В последнее время ее все чаще подозревают в беременности. Но Виктория хранит молчание, выбирая броские образы.

Напомним, что модель первое время скрывала роман с Булатовым. Потом пару заметили в Майами, где они гуляли в обнимку. Разгорелся скандал, так как мужчина был мужем подруги Виктории Таты Карапетян, но потом выяснилось, что бизнесмен с женой развелся. Лопырева выдержала травлю в Сети и теперь счастлива со своим избранником.