«Стильная очень»: Бузова на ужин к Лепсу отправилась в джинсах-трубах и бомбере

Накануне Ольга Бузова побывала в гостях у Григория Лепса. Ведущая «Дома-2» прибыла к артисту на праздничный ужин в честь Дня России. Певица не только пообщалась с гостеприимным хозяином, но и с его наследницами Евой и Николь, а также прогулялась по просторному приусадебному участку Лепсверидзе.

«Григорий Викторович Лепс пригласил сегодня на ужин. Я просто хожу по территории сейчас и получаю колоссальное удовольствие от запахов. В такие моменты понимаешь, как же хочется дом, большую семью, свой маленький мирок» — записала в stories своего Instagram звезда.

Телеведущая и инстадива выбрала для поездки за город трендовые джинсы-трубы, с красной футболкой, а поверх накинула стильный бомбер Valentino. Подписчики оценили look.

«Какая красивая», «Выглядишь потрясающе», «Оля, ты супер», «Крутые джинсы!», «Олечка, стильная очень», «Какая классная красотка» — написали преданные поклонники.