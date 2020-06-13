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Звездный гость

«Стильная очень»: Бузова на ужин к Лепсу отправилась в джинсах-трубах и бомбере

Поющая телеведущая побывала на праздничном вечере в особняке артиста.

«Стильная очень»: Бузова на ужин к Лепсу отправилась в джинсах-трубах и бомбере
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Накануне Ольга Бузова побывала в гостях у Григория Лепса. Ведущая «Дома-2» прибыла к артисту на праздничный ужин в честь Дня России. Певица не только пообщалась с гостеприимным хозяином, но и с его наследницами Евой и Николь, а также прогулялась по просторному приусадебному участку Лепсверидзе.

«Григорий Викторович Лепс пригласил сегодня на ужин. Я просто хожу по территории сейчас и получаю колоссальное удовольствие от запахов. В такие моменты понимаешь, как же хочется дом, большую семью, свой маленький мирок» — записала в stories своего Instagram звезда.

Телеведущая и инстадива выбрала для поездки за город трендовые джинсы-трубы, с красной футболкой, а поверх накинула стильный бомбер Valentino. Подписчики оценили look.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Какая красивая», «Выглядишь потрясающе», «Оля, ты супер», «Крутые джинсы!», «Олечка, стильная очень», «Какая классная красотка» — написали преданные поклонники.

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