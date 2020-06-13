«Небо и луна»: Долина в струящемся градиентном платье поздравила Россию с праздником

64-летняя Лариса Долина в струящемся платье с золотыми блестками поздравила Россию с праздником. 12 июня жители отмечали День страны – в честь этого события на главной площади столицы было организовано мероприятие с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. В разное время на сцену вышли Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Диана Арбенина, Леонид Агутин, Валерий Сюткин, Сергей Лазарев, Александр Маршал, группа «Земляне». Концерт в честь Дня России стал первым событием подобного характера после пандемии коронавируса.

Финалистка «Маски» Лариса Долина появилась перед публикой в зале в струящемся платье с золотыми блестками. Эстафету народная артистка перехватила у Ильдара Абдразакова. Поздравить страну с праздником Долина решила собственной песней «Доказательство». Одной из строчек сингла позже охарактеризовали поклонники наряд Ларисы. «Небо и луна», — писали люди в Сети, делясь впечатлениями по поводу невероятной красоты подола – из насыщенного золотого наряд на солнце медленно перетекал в более нежный беж.

«С праздником вас, друзья! С праздником великой страны! Счастья, здоровья, всего самого наилучшего! Спасибо вам!», — подытожила свое выступление знаменитость, за что сорвала овации от присутствующих.

Завершился чудесный вечер по традиции гимном России. На сцене появились сразу 8 артистов. Поспешили присоединиться и ведущие – Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Не стеснялись подпевать и находящиеся неподалеку от центра волонтеры.